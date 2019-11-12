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НАБУ задержало директора департамента Офиса президента - источник

НАБУ задержало директора департамента Офиса президента - источник - Фото
Светлана Кондзеля (фото - facebook.com/sinatle.december)
12.11.2019, 19:49

По информации источника, чиновница просила $150000 за содействие в назначении заместителя главы правления НАК Нафтогаз

Детективы НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю. Об этом сообщает источник LIGA.net в Генпрокуратуре.

Кондзелю якобы подозревают в мошенничестве. По информации источника, она просила $150000 за содействие в назначении заместителя главы правления НАК Нафтогаз Украины.

Вообще, по словам собеседника агентства, Кондзеля якобы рассказывала, что может решить любую проблему благодаря своим связям в ОП.

В пресс-службе НАБУ на телефонные звонки LIGA.net не отвечают. В пресс-службе САП сказали, что у них нет информации о задержании чиновницы ОП.

В последнее время правоохранители все чаще задерживают чиновников на получении неправомерной выгоды. При этом уголовные дела заводятся по статье о мошенничестве, а не о даче или вымогательстве взятки.

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набу НАК Нафтогаз офис президента оп Светлана Кондзеля
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