НАБУ задержало директора департамента Офиса президента - источник

Светлана Кондзеля (фото - facebook.com/sinatle.december)

Детективы НАБУ задержали директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю. Об этом сообщает источник LIGA.net в Генпрокуратуре.

Кондзелю якобы подозревают в мошенничестве. По информации источника, она просила $150000 за содействие в назначении заместителя главы правления НАК Нафтогаз Украины.

Вообще, по словам собеседника агентства, Кондзеля якобы рассказывала, что может решить любую проблему благодаря своим связям в ОП.

В пресс-службе НАБУ на телефонные звонки LIGA.net не отвечают. В пресс-службе САП сказали, что у них нет информации о задержании чиновницы ОП.

В последнее время правоохранители все чаще задерживают чиновников на получении неправомерной выгоды. При этом уголовные дела заводятся по статье о мошенничестве, а не о даче или вымогательстве взятки.