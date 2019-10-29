На взятке в $40000 задержан главный специалист Нацбанка - полиция

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В полиции Киева заявили о задержании во время получения взятки в размере $40000 главного специалиста Нацбанка. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По информации правоохранителей, чиновник требовал от предпринимателя эту сумму за помощь в получении бессрочной генеральной лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по обмену валют.

В полиции говорят, что задержали сотрудника НБУ во время получения неправомерной выгоды.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (Покушение на мошенничество) УК.

Готовится сообщение о подозрении задержанному и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла дело по факту возможного получения неправомерной выгоды 11 нардепами Слуги народа, которые входят в финансовый комитет.