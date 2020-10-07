Высший антикорсуд дал девять лет тюрьмы одесскому судье за взятку в 570 000 грн
Судью из Одессы приговорили к девяти годам тюрьмы за вымогательство и получение взятки
7 октября Высший антикоррупционный суд приговорил к девяти годам тюрьмы судью Хозяйственного суда Одесской области за вымогательство и получение 570 000 грн взятки. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
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В ведомстве говорят, что судью раскрыли на вымогательстве и получении взятки в 2014 году. Он требовал ее от бизнесмена за удовлетворение исковых требований в хозяйственном деле.
Деньги обвиняемый получил в три этапа, дважды – непосредственно в служебном кабинете. Судью признали виновным и приговорили к девяти годам лишения свободы. Приговор вступит в силу через 30 дней, если не будет апелляционной жалобы.
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