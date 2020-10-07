В Ровно двое в балаклавах напали на судью – его залили перцовым газом и избили
В Ровно напали на местного судью, его залили перцовым газом и избили. Расследование дела находится на личном контроле руководства облпрокуратуры
6 октября в Ровно двое неизвестных в балаклавах напали на судью у его собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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Нападавшие применили против судьи перцовый газ и избили его. Пострадавшего осмотрели и предоставили ему медицинскую помощь, а затем отпустили домой. На месте происшествия изъят аэрозольный баллон "Кобра-1Н".
Сейчас правоохранители проверяют все возможные версии, среди которых как бытовой, так и профессиональный конфликт. Дело начато по статье о нанесении телесных повреждений судье из-за его профессиональной деятельности. Расследование находится на личном контроле руководства облпрокуратуры.
Местное издание Ровно Вечернее сообщает, что напали на судью Александра Тимощука.
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