В Ровно двое в балаклавах напали на судью – его залили перцовым газом и избили

В Ровно напали на местного судью, его залили перцовым газом и избили. Расследование дела находится на личном контроле руководства облпрокуратуры

6 октября в Ровно двое неизвестных в балаклавах напали на судью у его собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Нападавшие применили против судьи перцовый газ и избили его. Пострадавшего осмотрели и предоставили ему медицинскую помощь, а затем отпустили домой. На месте происшествия изъят аэрозольный баллон "Кобра-1Н".

Сейчас правоохранители проверяют все возможные версии, среди которых как бытовой, так и профессиональный конфликт. Дело начато по статье о нанесении телесных повреждений судье из-за его профессиональной деятельности. Расследование находится на личном контроле руководства облпрокуратуры.

Местное издание Ровно Вечернее сообщает, что напали на судью Александра Тимощука.

В марте 2019 года в Киеве напали на судью – его облили зеленкой.

Владислав Сердюк

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