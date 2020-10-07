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В Ровно двое в балаклавах напали на судью – его залили перцовым газом и избили

07.10.2020, 12:44
В Ровно двое в балаклавах напали на судью – его залили перцовым газом и избили - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Ровно напали на местного судью, его залили перцовым газом и избили. Расследование дела находится на личном контроле руководства облпрокуратуры

6 октября в Ровно двое неизвестных в балаклавах напали на судью у его собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Нападавшие применили против судьи перцовый газ и избили его. Пострадавшего осмотрели и предоставили ему медицинскую помощь, а затем отпустили домой. На месте происшествия изъят аэрозольный баллон "Кобра-1Н". 

Сейчас правоохранители проверяют все возможные версии, среди которых как бытовой, так и профессиональный конфликт. Дело начато по статье о нанесении телесных повреждений судье из-за его профессиональной деятельности. Расследование находится на личном контроле руководства облпрокуратуры.

Местное издание Ровно Вечернее сообщает, что напали на судью Александра Тимощука. 

Владислав Сердюк
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