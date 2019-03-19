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19.03.2019, 11:15

На Соломенке в Киеве напали на судью

На Соломенке в Киеве напали на судью - Фото
Виталий Усатый (фото - hr.arbitr.gov.uа)

В ведомстве заверили, что, невзирая на инцидент, продолжают осуществлять все запланированные процедуры по судебной реформе

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Сегодня, 19 марта, рядом со зданием Высшей квалификационной комиссии судей Украины неизвестный (или неизвестные) напали на судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого. Об этом сообщила пресс-служба ВККС.

Усатый должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания.

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ВККС "решительно осуждает подобные постыдные проявления насилия", пишет пресс-служба.

В прошлом ноябре злоумышленники напали в Киеве с "зеленкой" на главу ВККС Сергея Козьякова.

6 марта 2019 года были названы имена 39 победителей конкурса на должности судей в Антикоррупционный суд. 

Читайте также: Нападение с зеленкой на главу ВККС: исполнителям заплатили $200

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Теги: нападение, судья, ВККС, Виталий Усатый
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