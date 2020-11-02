"Офшоры Порошенко". ГБР расследует дело против пятого президента по отмыванию денег

В ГБР заявили, что пятый Порошенко якобы совершил "умышленные действия", чтобы открыть компанию на Британских Виргинских островах

Госбюро расследований расследует уголовное дело против пятого президента Петра Порошенко по статьям об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

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По данным ГБР, с помощью кипрских и панамских фирм Порошенко в 2014 году якобы совершил "умышленные действия, направленные на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов". Единственным бенефициаром компании якобы был указан Порошенко, утверждают в Бюро.

В ГБР заверяют, что виргинская компания должна выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации Порошенко, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.

Следствие считает, что в этих "действиях" есть признаки преступлений, предусмотренных статьями об отмывании денег и уклонения от уплаты налогов.

ГБР обратилось к Офису генпрокурора за международной правовой помощью с запросами в компетентные органы Кипра, Панамы и Британских Виргинских островов.

LIGA.net направила запрос в партию Европейская солидарность, лидером которой сейчас является Порошенко, и на официальную страницу политика в Facebook.

В сентябре адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что против пятого президента открыто не меньше 58 уголовных дел.

9 октября Слідство.info писали, что четыре международных банка сообщили Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США (FinCEN) о подозрительных транзакциях офшорных компаний, которые якобы связаны с Порошенко. По данным СМИ, общая сумма переводов достигает $65 млн.

В Евросолидарности тогда заявили, что лично Порошенко не обладает никакими офшорными компаниями, также там подчеркнули, что владение бизнес-активами не тождественно управлению бизнес-процессами.

Марк Сировой

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