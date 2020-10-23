"Или станете легкой мишенью для Кремля". Туск призвал украинских политиков мириться

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
ОСАГО
Подписка на эксклюзив

В демократических странах власть и оппозиция не могут быть врагами и думать, лишь как уничтожить друг друга, считает экс-глава Евросовета Туск

Украинским политикам необходимо спорить в меру и оставаться едиными по важнейшим вопросам, в ином случае Украине станет легкой мишенью для Кремля и эпидемии коронавируса. Об этом на киевском форуме по безопасности заявил экс-президент Евросовета Дональд Туск.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Туск объяснил, что внутренние конфликты могут использовать третьи страны, в частности, чтобы поссорить Украину с ЕС.

Он считает, что в демократических странах власть и оппозиция не могут быть заклятыми врагами, которые думают лишь, как уничтожать друг друга. Еврочиновник назвал "самоубийством" внутреннюю борьбу до смерти.

"Даже Америка не может позволить себе вести эту постоянную гражданскую войну, тем более Украина. Если вы не уважаете друг друга, посвящаете большую часть времени и сил междоусобицам, то станете легкой мишенью как для Кремля, так и для коронавируса", – сказал он.

Он призвал украинских политиков не мериться достижениями, на ссориться перед выборами, спорить в меру и оставаться едиными по самым важным вопросам. Туск не назвал фамилий тех, кому адресовал призыв, но сказал: "Вы как никто знаете, кого я имею в виду".

В целом украинцев он призвал быть едиными перед самыми важными вызовами: российской агрессией, европейской перспективы страны, внутренних реформ и пандемии.

Читайте также: Для Голоса Порошенко больший политический враг, чем Зеленский – Рудик

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, выборы, дональд туск, политики, кивеский форму по безопасности, ссоры
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Или станете легкой мишенью для Кремля". Туск призвал украинских политиков мириться
"Или станете легкой мишенью для Кремля". Туск призвал украинских политиков мириться
"Тупое животное" и "мерзавец". Притула и Дубинский поругались в прямом эфире – видео
"Тупое животное" и "мерзавец". Притула и Дубинский поругались в прямом эфире – видео
Назвали Фисташкой. В Италии родился щенок зеленого цвета: видео
Назвали Фисташкой. В Италии родился щенок зеленого цвета: видео
ТЭК Проблема на 20 млрд. Зеленый меморандум не сработал. В убытках инвесторы, банки и бюджет
Новострои дорожают. Вторичный рынок — на дне. Что будет с ценами на жилье до конца 2020-го
Недвижимость Новострои дорожают. Вторичный рынок — на дне. Что будет с ценами на жилье до конца 2020-го
Кабмин сменил главу Гостаможни и уволил руководителей служб градостроительства
Экономика Кабмин сменил главу Гостаможни и уволил руководителей служб градостроительства
Популярное
фото/видео
"Или станете легкой мишенью для Кремля". Туск призвал украинских политиков мириться
"Или станете легкой мишенью для Кремля". Туск призвал украинских политиков мириться
"Тупое животное" и "мерзавец". Притула и Дубинский поругались в прямом эфире – видео
"Тупое животное" и "мерзавец". Притула и Дубинский поругались в прямом эфире – видео 12:53
Назвали Фисташкой. В Италии родился щенок зеленого цвета: видео
Назвали Фисташкой. В Италии родился щенок зеленого цвета: видео 10:29
Лига Европы. Луганская "Заря" уступила английскому "Лестеру" со счетом 0:3 – видео голов
Лига Европы. Луганская "Заря" уступила английскому "Лестеру" со счетом 0:3 – видео голов 08:33
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 