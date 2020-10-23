"Или станете легкой мишенью для Кремля". Туск призвал украинских политиков мириться

Украинским политикам необходимо спорить в меру и оставаться едиными по важнейшим вопросам, в ином случае Украине станет легкой мишенью для Кремля и эпидемии коронавируса. Об этом на киевском форуме по безопасности заявил экс-президент Евросовета Дональд Туск.

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Туск объяснил, что внутренние конфликты могут использовать третьи страны, в частности, чтобы поссорить Украину с ЕС.

Он считает, что в демократических странах власть и оппозиция не могут быть заклятыми врагами, которые думают лишь, как уничтожать друг друга. Еврочиновник назвал "самоубийством" внутреннюю борьбу до смерти.

"Даже Америка не может позволить себе вести эту постоянную гражданскую войну, тем более Украина. Если вы не уважаете друг друга, посвящаете большую часть времени и сил междоусобицам, то станете легкой мишенью как для Кремля, так и для коронавируса", – сказал он.

Он призвал украинских политиков не мериться достижениями, на ссориться перед выборами, спорить в меру и оставаться едиными по самым важным вопросам. Туск не назвал фамилий тех, кому адресовал призыв, но сказал: "Вы как никто знаете, кого я имею в виду".

В целом украинцев он призвал быть едиными перед самыми важными вызовами: российской агрессией, европейской перспективы страны, внутренних реформ и пандемии.

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