Для Голоса Порошенко больший политический враг, чем Зеленский - Рудик

Глава Голоса заявила, что партия может сотрудничать с Порошенко по вопросам войны и языка, но расходится по коррупции и Авакову

Для партии Голос пятый президент Петр Порошенко является большим политическим врагом, чем президент Владимир Зеленский. Об этом в интервью Украинской правде рассказала глава партии Кира Рудик.

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"Зеленский не пытается нас так сильно "обнять", как Европейская солидарность. То есть показать - так это просто наша часть", - объяснила Рудик.

Отвечая на вопрос о сотрудничестве Голоса с Евросолидарностью в Раде, Рудик отметила, что партии могут работать вместе по вопросам России, войны, украинского языка, здесь их позиции очень похожи.

"Вопрос коррупции - тут мы сразу оп, и расходимся, вопрос (главы МВД - ред.) Авакова - мы сразу оп, и расходимся", - отметила она.

Денис Юдин

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