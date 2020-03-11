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В Голосе избрали новую главу – это Кира Рудик. Вакарчук остается лидером партии

В Голосе избрали новую главу – это Кира Рудик. Вакарчук остается лидером партии - Фото
Кира Рудик и Святослав Вакарчук (Фото: пресс-служба партии Голос)
11.03.2020, 21:48

В партии Голос избрали новую главу – ей стала Кира Рудик. Святослав Вакарчук остается лидером политсилы

Сегодня, 11 марта, съезд партии Голос выбрал Киру Рудик новым руководителем партии. Об этом сообщается на сайте партии.

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"Мы приводим к лидерским позициям и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня на съезде партии Голос выбрал новой главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик", – сказал Святослав Вакарчук.

По его словам, Рудик олицетворяет собой современность, которую она, вместе с опытом управления крупными командами, привнесет в работу партии.

Вакарчук заявил, что сам он как лидер будет продолжать развивать партию.

Своей миссией он назвал политическое провайдерство и привлечение в партию "новых честных профессиональных людей с собственным видением".

Справка. Кира Рудик - главный операционный директор (COO) Ring Ukraine - украинского подразделения международной IT-компании Ring. Родилась 14 октября 1985 года. В 2008 году окончила факультет информатики Киево-Могилянской академии по специальности "Информационные управляющие системы и технологии". Работала в нескольких IT-компаниях Украины и США, прошла путь от тестировщика до топ-менеджера. Входит в 100 самых успешных женщин Украины.
Медведева Наталия
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