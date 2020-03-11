В Голосе избрали новую главу – это Кира Рудик. Вакарчук остается лидером партии

Сегодня, 11 марта, съезд партии Голос выбрал Киру Рудик новым руководителем партии. Об этом сообщается на сайте партии.
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"Мы приводим к лидерским позициям и в партии, и в парламенте новых профессиональных людей. Именно поэтому сегодня на съезде партии Голос выбрал новой главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик", – сказал Святослав Вакарчук.
По его словам, Рудик олицетворяет собой современность, которую она, вместе с опытом управления крупными командами, привнесет в работу партии.
Вакарчук заявил, что сам он как лидер будет продолжать развивать партию.
Своей миссией он назвал политическое провайдерство и привлечение в партию "новых честных профессиональных людей с собственным видением".