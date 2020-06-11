Дежавю. Вакарчук уходит из Верховной Рады

Лидер партии Голос и музыкант Святослав Вакарчук решил сложить депутатский мандат. Об этом он заявил сегодня на брифинге.
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Заявление о сложении депутатских полномочий, по словам политика, уже зарегистрировано в аппарате Рады.
Вакарчук заявил, что его основной целью в политике было привести в Раду профессиональных, порядочных и патриотичных людей. Он считает, что в большой степени ему это удалось.
Следующим этапом своей политической миссии Вакарчук назвал большой образовательный проект, который поможет появиться новым лидерам.
Место Вакарчука в Верховной Раде должна занять Алина Свидерская, №19 в избирательном списке Голоса.
Свидерская - юристка, правозащитница, закончила Киево-Могилянскую академию и Кембридж по специальности правоведение. В 2015 году была советницей министра экономики по вопросам дерегуляции. С 2016 года - партнер в компании Aice Hydro AS, с 2017 года - глава и соосновательница общественной организации Лаборатория чистой энергетики.
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