Дежавю. Вакарчук уходит из Верховной Рады

Святослав Вакарчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Голос и музыкант Святослав Вакарчук решил сложить депутатский мандат. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

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Заявление о сложении депутатских полномочий, по словам политика, уже зарегистрировано в аппарате Рады.

Вакарчук заявил, что его основной целью в политике было привести в Раду профессиональных, порядочных и патриотичных людей. Он считает, что в большой степени ему это удалось.

Следующим этапом своей политической миссии Вакарчук назвал большой образовательный проект, который поможет появиться новым лидерам.

Место Вакарчука в Верховной Раде должна занять Алина Свидерская, №19 в избирательном списке Голоса.

Свидерская - юристка, правозащитница, закончила Киево-Могилянскую академию и Кембридж по специальности правоведение. В 2015 году была советницей министра экономики по вопросам дерегуляции. С 2016 года - партнер в компании Aice Hydro AS, с 2017 года - глава и соосновательница общественной организации Лаборатория чистой энергетики.

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Вакарчук избирался нардепом в 2007 году по списку блока третьего президента Виктора Ющенко НУНС. В сентябре 2008 года он сложил депутатские полномочия.

15 мая 2019 года Вакарчук заявил о создании партии Голос.

8 июня партия Голос представила первую двадцатку списка, его возглавил Вакарчук.

11 марта 2020 года в Голосе избрали новую главу - ей стала Кира Рудик. Вакарчук остался лидером партии.