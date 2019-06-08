Партия Голос представила первую двадцатку: список

Партия Голос на своем съезде в Киеве представила первую двадцатку списка, с которым пойдет на парламентские выборы.
1. Святослав Вакарчук;
2. Юлия Клименко - экономист, экс-замминистра экономики;
3. Кира Рудик – глава IT-компании Ring Ukraine;
4. Ярослав Железняк - специалист по связям с Верховной Радой;
5. Александра Устинова – активистка Центра противодействия коррупции;
6. Олег Макаров – один из руководящих партнеров компании Кисель и партнеры;
7. Ярослав Юрчишин - экс-глава Transparency International-Украина;
8. Сергей Рахманин – журналист;
9. Соломия Бобровская - экс-замглавы Одесской ОГА;
10. Ольга Стефанишина - специалист по медицине, экс-замглавы Минздрава.
Вторая десятка выглядит так:
11. Александр Курдидик - управляющий партнер DLA Pipers;
12. Владимир Цабаль - партнер Mckenzie, экономист;
13. Андрей Осадчук - юрист, руководитель комиссии по борьбе с коррупцией в Киевском городском совете;
14. Роман Костенко - киборг ДАП;
15. Роман Лозинский - глава Украинской галицкой партии;
16. Инна Совсун - экс-замминистра образования;
17. Леся Василенко - эксперт по образованию экс-замглавы Минобразования;
18. Рустем Умеров - представитель Курултая крымскотатарского народа;
19. Алина Свидерская - экономист, менеджер;
20. Андрей Шараскин - киборг ДАП.
Из 46 делегатов съезда все поддержали партийный список на выборы. В партии подчеркнули, что по округам от Голоса будут баллотироваться около 70 мажоритарщиков.
Также в пресс-службе партии Голос LIGA.net прокомментировали, почему лишь 46 делегатов. "Это то количество партийцев, которых мы успели юридически зарегистрировать", - сказал пресс-секретарь партии Ярема Дух.
Телеведущий и общественный деятель Сергей Притула сегодня заявил, что пойдет на парламентские выборы в списке партии Голос. Он рассказал, что Вакарчук предлагал ему место в первой десятке партии, однако телеведущий попросил поставить его на 30 место.