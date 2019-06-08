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08.06.2019, 19:40

Партия Голос представила первую двадцатку: список

Партия Голос представила первую двадцатку: список - Фото
Фото: LIGA.net

Первым номером в спике идет лидер партии Святослав Вакарчук

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Партия Голос на своем съезде в Киеве представила первую двадцатку списка, с которым пойдет на парламентские выборы.

1. Святослав Вакарчук;

2. Юлия Клименко - экономист, экс-замминистра экономики;

3. Кира Рудик – глава IT-компании Ring Ukraine;

4. Ярослав Железняк - специалист по связям с Верховной Радой;

5. Александра Устинова – активистка Центра противодействия коррупции;

6. Олег Макаров – один из руководящих партнеров компании Кисель и партнеры;

7. Ярослав Юрчишин - экс-глава Transparency International-Украина;

8. Сергей Рахманин – журналист;

9. Соломия Бобровская - экс-замглавы Одесской ОГА;

10. Ольга Стефанишина - специалист по медицине, экс-замглавы Минздрава.

Вторая десятка выглядит так:

11. Александр Курдидик - управляющий партнер DLA Pipers;

12. Владимир Цабаль - партнер Mckenzie, экономист;

13. Андрей Осадчук - юрист, руководитель комиссии по борьбе с коррупцией в Киевском городском совете;

14. Роман Костенко - киборг ДАП;

15. Роман Лозинский - глава Украинской галицкой партии;

16. Инна Совсун - экс-замминистра образования;

17. Леся Василенко - эксперт по образованию экс-замглавы Минобразования;

18. Рустем Умеров - представитель Курултая крымскотатарского народа;

19. Алина Свидерская - экономист, менеджер;

20. Андрей Шараскин - киборг ДАП.

Из 46 делегатов съезда все поддержали партийный список на выборы. В партии подчеркнули, что по округам от Голоса будут баллотироваться около 70 мажоритарщиков.

Также в пресс-службе партии Голос LIGA.net прокомментировали, почему лишь 46 делегатов. "Это то количество партийцев, которых мы успели юридически зарегистрировать", - сказал пресс-секретарь партии Ярема Дух.

Телеведущий и общественный деятель Сергей Притула сегодня заявил, что пойдет на парламентские выборы в списке партии Голос. Он рассказал, что Вакарчук предлагал ему место в первой десятке партии, однако телеведущий попросил поставить его на 30 место. 

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Теги: выборы, голос, Святослав Вакарчук
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