Дело о взятке. "Слуга народа" Юрченко не собирается сдавать мандат: Ни в коем случае

Фигурант коррупционного скандала отрицает, что три миллиона гривень залога за него внес коллега по фракции Андрей Холодов

Подозреваемый по делу о взяточничестве нардеп Александр Юрченко не собирается лишаться мандата на фоне коррупционного скандала. Об этом он заявил у стен Верховной Рады, видео короткого интервью выложил пользователь Facebook Yan Dobronosov.

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"Ни в коем случае, – ответил депутат от Слуги народа на соответствующий вопрос. – Меня избрали люди, киевляне, дали мне обязанности, и я должен их исполнять".

Он добавил, махнув рукой в сторону Рады, что его деятельность, "наверное, кому-то мешает".

Ранее СМИ писали, что залог за Юрченко якобы внес его коллега по фракции Андрей Холодов. На вопрос, правда ли это, подозреваемый ответил: "Такого не было".

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Евгений Пилипенко

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