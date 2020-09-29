Дело о взятке. "Слуга народа" Юрченко не собирается сдавать мандат: Ни в коем случае
Фигурант коррупционного скандала отрицает, что три миллиона гривень залога за него внес коллега по фракции Андрей Холодов
Подозреваемый по делу о взяточничестве нардеп Александр Юрченко не собирается лишаться мандата на фоне коррупционного скандала. Об этом он заявил у стен Верховной Рады, видео короткого интервью выложил пользователь Facebook Yan Dobronosov.
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"Ни в коем случае, – ответил депутат от Слуги народа на соответствующий вопрос. – Меня избрали люди, киевляне, дали мне обязанности, и я должен их исполнять".
Он добавил, махнув рукой в сторону Рады, что его деятельность, "наверное, кому-то мешает".
Ранее СМИ писали, что залог за Юрченко якобы внес его коллега по фракции Андрей Холодов. На вопрос, правда ли это, подозреваемый ответил: "Такого не было".
- 13 сентября 2020-го появилась информация, что НАБУ разоблачило на взятке помощника Юрченко Ивана Фищенко. Бюро показало записи прослушки обоих, но генпрокурор Венедиктова заявила, что для объявления подозрения "недостаточно доказательств".
- Позднее она все же подписала подозрение: обоих фигурантов арестовали.
- Помощник вышел под залог в 1 млн грн, Юрченко – 3 млн грн.
- Вчера нардеп заявил, что дело против него якобы "выгодно мусорной мафии".
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