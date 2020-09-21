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Скандал о взятке в СН. Высший антикорсуд арестовал Юрченко, залог — 3 млн грн

21.09.2020, 19:52
Скандал о взятке в СН. Высший антикорсуд арестовал Юрченко, залог — 3 млн грн - Фото
Александр Юрченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора, уменьшив сумму залога вдвое

Сегодня Высший антикоррупционный суд избрал народному депутату из Слуги народа Александру Юрченко меру пресечения. Его заключили под стражу на срок до 9 ноября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 3 001 656 грн.

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При этом прокурор требовал заключить Юрченко под стражу, предложив ему в качестве альтернативной меры пресечения внесение залога в размере 6 499 384 грн (3092 прожиточных минимумы для трудоспособных граждан по состоянию на 1 января 2020 года).

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Дарья Мостовая
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