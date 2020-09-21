Скандал о взятке в СН. Высший антикорсуд арестовал Юрченко, залог — 3 млн грн
21.09.2020, 19:52
Александр Юрченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора, уменьшив сумму залога вдвое
Сегодня Высший антикоррупционный суд избрал народному депутату из Слуги народа Александру Юрченко меру пресечения. Его заключили под стражу на срок до 9 ноября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 3 001 656 грн.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
При этом прокурор требовал заключить Юрченко под стражу, предложив ему в качестве альтернативной меры пресечения внесение залога в размере 6 499 384 грн (3092 прожиточных минимумы для трудоспособных граждан по состоянию на 1 января 2020 года).
- 13 сентября появилась информация, что НАБУ разоблачило помощника нардепа Юрченко — Ивана Фищенко.
- 15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко и его помощника. Однако, Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что для объявления депутату подозрения недостаточно доказательств.
- 17 сентября Венедиктова все же подписала подозрение Юрченко, а арестованный ранее нардеп вышел из СИЗО под залог в 1 млн грн.
- В тот же день Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, где ему вручили подозрение.
Читайте также: Скандал о взятке в СН. Юрченко не пришел на суд: якобы контактировал с заболевшим COVID-19
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии