Скандал о взятке в СН. Высший антикорсуд арестовал Юрченко, залог — 3 млн грн

ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора, уменьшив сумму залога вдвое

Сегодня Высший антикоррупционный суд избрал народному депутату из Слуги народа Александру Юрченко меру пресечения. Его заключили под стражу на срок до 9 ноября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 3 001 656 грн.

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При этом прокурор требовал заключить Юрченко под стражу, предложив ему в качестве альтернативной меры пресечения внесение залога в размере 6 499 384 грн (3092 прожиточных минимумы для трудоспособных граждан по состоянию на 1 января 2020 года).

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Дарья Мостовая

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