Скандал о взятке в СН. Юрченко не пришел на суд: якобы контактировал с заболевшим COVID-19
18.09.2020, 13:41
Александр Юрченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Суд удовлетворил ходатайство адвокатов Юрченко о переносе избрания меры пресечения для нардепа, заседание пройдет 21 сентября
Нардеп из Слуги народа Александр Юрченко, которого подозревают в получении взятки, не пришел на суд по выбору меры пресечения. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
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По словам адвоката Юрченко, нардеп якобы контактировал с зараженным коронавирусом. Защита нардепа попросила отложить избрание меры пресечения.
Суд согласился с ходатайством защиты и перенес заседание на 15:00 21 сентября.
- 13 сентября стало известно, что НАБУ разоблачило помощника нардепа Юрченко Ивана Фищенко. Он, по версии следствия, был посредником. Суд принял решение отправить Фищенко в СИЗО с альтернативой залога в 1,5 млн грн. Сегодня он внес залог.
- 15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко.
- В тот же день генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что для объявления подозрения депутату недостаточно доказательств.
- 17 сентября, Венедиктова все же подписала подозрение нардепу.
- В тот же день Юрченко объявили о подозрении на допросе в НАБУ.
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