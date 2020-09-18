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Скандал о взятке в СН. Юрченко не пришел на суд: якобы контактировал с заболевшим COVID-19

18.09.2020, 13:41
Скандал о взятке в СН. Юрченко не пришел на суд: якобы контактировал с заболевшим COVID-19 - Фото
Александр Юрченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов Юрченко о переносе избрания меры пресечения для нардепа, заседание пройдет 21 сентября

Нардеп из Слуги народа Александр Юрченко, которого подозревают в получении взятки, не пришел на суд по выбору меры пресечения. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

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По словам адвоката Юрченко, нардеп якобы контактировал с зараженным коронавирусом. Защита нардепа попросила отложить избрание меры пресечения.

Суд согласился с ходатайством защиты и перенес заседание на 15:00 21 сентября.

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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