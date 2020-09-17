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Скандал со взяткой в Слуге народа. Помощник нардепа внес залог и вышел из СИЗО

17.09.2020, 13:56
Скандал со взяткой в Слуге народа. Помощник нардепа внес залог и вышел из СИЗО - Фото
Иван Фищенко (скриншот с видео)

Фищенко внес залог в полном объеме вчера, сообщили в Высшем антикоррупционном суде

Иван Фищенко, подозреваемый по делу о возможной взятке депутату фракции Слуга народа Александру Юрченко, вышел из СИЗО под залог 1,5 млн грн. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

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По ее словам, Фищенко внес залог в полном объеме вчера, 16 сентября.

НАБУ подозревает Фищенко и Юрченко в том, что они получили взятку за внесение поправок в законопроект.

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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