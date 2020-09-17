Скандал со взяткой в Слуге народа. Помощник нардепа внес залог и вышел из СИЗО
17.09.2020, 13:56
Иван Фищенко (скриншот с видео)
Фищенко внес залог в полном объеме вчера, сообщили в Высшем антикоррупционном суде
Иван Фищенко, подозреваемый по делу о возможной взятке депутату фракции Слуга народа Александру Юрченко, вышел из СИЗО под залог 1,5 млн грн. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
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По ее словам, Фищенко внес залог в полном объеме вчера, 16 сентября.
НАБУ подозревает Фищенко и Юрченко в том, что они получили взятку за внесение поправок в законопроект.
- 13 сентября стало известно, что НАБУ разоблачило помощника нардепа Юрченко Ивана Фищенко на взятке.
- 15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко.
- Генпрокурор Венедиктова заявила, что для объявления подозрения депутату недостаточно доказательств.
- Вчера, 16 сентября, ВАКС избрал меру пресечения Фищенко в виде содержания под стражей.
- Сегодня,17 сентября, Венедиктова подписала подозрение Юрченко.
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