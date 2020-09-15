Антикорсуд отправил в СИЗО подозреваемого по делу о взятке в партии Слуга народа
15.09.2020, 19:20
Суд (фото - pixabay.com)
Альтернатива - залог в размере 1,5 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал Ивану Фищенко, подозреваемому по делу о возможной взятке депутату фракции Слуга народа Александру Юрченко, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 1,5 млн грн.
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10 сентября Фищенко, которого НАБУ называет неофициальным помощником депутата Юрченко, сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК (Получение взятки) УК. Также генеральному прокурору направлен проект подозрения самому нардепу.
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