Антикорсуд отправил в СИЗО подозреваемого по делу о взятке в партии Слуга народа

Альтернатива - залог в размере 1,5 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал Ивану Фищенко, подозреваемому по делу о возможной взятке депутату фракции Слуга народа Александру Юрченко, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 1,5 млн грн.

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10 сентября Фищенко, которого НАБУ называет неофициальным помощником депутата Юрченко, сообщили о подозрении по ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК (Получение взятки) УК. Также генеральному прокурору направлен проект подозрения самому нардепу.

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Вадим Ребрина

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