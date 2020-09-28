Скандал со взяткой в СН. Юрченко заявил, что дело против него выгодно "мусорной мафии"
Нардеп обвинил НАБУ в нарушениях, которые сотрудники Бюро якобы совершили во время обысков в ходе расследования
Народный депутат Александр Юрченко заявил, что не совершал преступления, в котором его подозревают, и обвинил работников Национального антикоррупционного бюро в многочисленных нарушениях в ходе следствия. Об этом подозреваемый во взяточничестве нардеп фракции Слуги народа заявил в видеообращении, которое он опубликовал в Facebook.
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Он отметил, что о нем распространили "ложную информацию", на самом деле он не получал и не требовал взятки.
Юрченко обвинил НАБУ в нарушениях, которые сотрудники Бюро якобы совершили во время обысков в ходе расследования.
"Обыски проходили с многочисленным количеством нарушений, они проводились работниками НАБУ и во время них не было найдено ничего, что можно было бы использовать в уголовных делах. Зато признаки преступления усматриваются непосредственно в действиях сами работников НАБУ", – сообщил нардеп.
Юрченко заявил, что уголовное дело против него нужно "мусорной мафии", которая не хочет, чтобы в Украине были приняты профильные законы, регулирующие обращение с отходами.
"И вот сегодня, когда мы с доработанным законопроектом вышли на второе чтение, мусорная мафия начала делать все для того, чтобы не допустить, чтобы в Украине работала и законодательная база, которая функционирует во всем цивилизованном мире", – сказал Юрченко.
Депутат также заверил, что не будет препятствовать всестороннему, прозрачному и объективному досудебному расследованию.
- 13 сентября появилась информация, что НАБУ разоблачило помощника Юрченко — Ивана Фищенко.
- 15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко и его помощника. Однако, Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что для объявления депутату подозрения недостаточно доказательств.
- 17 сентября Венедиктова все же подписала подозрение Юрченко, а арестованный ранее помощник нардепа вышел из СИЗО под залог в 1 млн грн. В тот же день Юрченко прибыл на допрос в НАБУ, где ему вручили подозрение.
- 21 сентября суд арестовал Юрченко на срок до 9 ноября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 3 001 656 грн.
- 25 сентября Юрченко внес залог в размере 3 млн грн и вышел из СИЗО.
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