Скандал со взяткой в СН. Юрченко заявил, что дело против него выгодно "мусорной мафии"

Нардеп обвинил НАБУ в нарушениях, которые сотрудники Бюро якобы совершили во время обысков в ходе расследования

Народный депутат Александр Юрченко заявил, что не совершал преступления, в котором его подозревают, и обвинил работников Национального антикоррупционного бюро в многочисленных нарушениях в ходе следствия. Об этом подозреваемый во взяточничестве нардеп фракции Слуги народа заявил в видеообращении, которое он опубликовал в Facebook.

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Он отметил, что о нем распространили "ложную информацию", на самом деле он не получал и не требовал взятки.

Юрченко обвинил НАБУ в нарушениях, которые сотрудники Бюро якобы совершили во время обысков в ходе расследования.

"Обыски проходили с многочисленным количеством нарушений, они проводились работниками НАБУ и во время них не было найдено ничего, что можно было бы использовать в уголовных делах. Зато признаки преступления усматриваются непосредственно в действиях сами работников НАБУ", – сообщил нардеп.

Юрченко заявил, что уголовное дело против него нужно "мусорной мафии", которая не хочет, чтобы в Украине были приняты профильные законы, регулирующие обращение с отходами.

"И вот сегодня, когда мы с доработанным законопроектом вышли на второе чтение, мусорная мафия начала делать все для того, чтобы не допустить, чтобы в Украине работала и законодательная база, которая функционирует во всем цивилизованном мире", – сказал Юрченко.

Депутат также заверил, что не будет препятствовать всестороннему, прозрачному и объективному досудебному расследованию.

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Наталия Медведева

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