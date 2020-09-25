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Скандал со взяткой в Слуге народа. Юрченко внес залог и вышел из СИЗО

25.09.2020, 10:07
Скандал со взяткой в Слуге народа. Юрченко внес залог и вышел из СИЗО - Фото
Александр Юрченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Нардеп пробыл под арестом четыре дня и решил внести 3 млн грн залога

Сегодня стало известно, что фигурант дела о взятке нардеп Слуги народа Александр Юрченко внес залог в размере 3 млн грн и вышел из СИЗО. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

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По словам Чемерис, залог за свое освобождение из-под стражи Юрченко внес вчера, 24 сентября.

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Дарья Мостовая, Юрий Смирнов
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