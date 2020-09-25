Скандал со взяткой в Слуге народа. Юрченко внес залог и вышел из СИЗО

Нардеп пробыл под арестом четыре дня и решил внести 3 млн грн залога

Сегодня стало известно, что фигурант дела о взятке нардеп Слуги народа Александр Юрченко внес залог в размере 3 млн грн и вышел из СИЗО. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

По словам Чемерис, залог за свое освобождение из-под стражи Юрченко внес вчера, 24 сентября.

Читайте также: "Я хочу кусочек пирога". НАБУ опубликовало прослушку по делу Юрченко из СН: видео

Дарья Мостовая , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.