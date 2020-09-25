Скандал со взяткой в Слуге народа. Юрченко внес залог и вышел из СИЗО
25.09.2020, 10:07
Александр Юрченко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
Нардеп пробыл под арестом четыре дня и решил внести 3 млн грн залога
Сегодня стало известно, что фигурант дела о взятке нардеп Слуги народа Александр Юрченко внес залог в размере 3 млн грн и вышел из СИЗО. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
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По словам Чемерис, залог за свое освобождение из-под стражи Юрченко внес вчера, 24 сентября.
- 13 сентября появилась информация, что НАБУ разоблачило помощника Юрченко — Ивана Фищенко.
- 15 сентября бюро опубликовало записи прослушки Юрченко и его помощника. Однако, Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что для объявления депутату подозрения недостаточно доказательств.
- 17 сентября Венедиктова все же подписала подозрение Юрченко, а арестованный ранее нардеп вышел из СИЗО под залог в 1 млн грн. В тот же день он прибыл на допрос в НАБУ, где ему вручили подозрение.
- 21 сентября суд арестовал Юрченко на срок до 9 ноября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 3 001 656 грн.
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