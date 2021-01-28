Youtube заблокировал канал Дубинского

Канал нардепа из Слуги народа Александра Дубинского на Youtube DubinskyPro заблокирован "за нарушение правил сообщества".

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В Центре противодействия коррупции связали блокировку канала с санкциями, наложенными на Дубинского в США.

Скриншот канала Дубинского:

Ранее в пресс-службе Google прямо не ответили на вопрос LIGA.net , будет ли заблокирован канал Дубинского, но косвенно дали понять, что это будет сделано: "YouTube придерживается всех примененных санкций и законов о соответствии правилам и нормам торговли, в частности по контенту, созданному и загруженному лицами, находящимися под действием санкций. Если мы обнаруживаем, что аккаунт нарушает наши общие положения или правила сообщества, мы его блокируем".

Дубинский заявил в Telegram, что решением о блокировке сотни тысяч его подписчиков были лишены возможности получать информацию от народного депутата. По его словам, пока остаются рабочими его страницы в Facebook и канал в Telegram.

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Денис Юдин , Юрий Смирнов

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