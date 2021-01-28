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Youtube заблокировал канал Дубинского

28.01.2021, 12:42
Youtube заблокировал канал Дубинского - Фото
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Канал нардепа из Слуги народа Александра Дубинского на Youtube DubinskyPro заблокирован "за нарушение правил сообщества".

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В Центре противодействия коррупции связали блокировку канала с санкциями, наложенными на Дубинского в США.

Скриншот канала Дубинского:

Ранее в пресс-службе Google прямо не ответили на вопрос LIGA.net, будет ли заблокирован канал Дубинского, но косвенно дали понять, что это будет сделано: "YouTube придерживается всех примененных санкций и законов о соответствии правилам и нормам торговли, в частности по контенту, созданному и загруженному лицами, находящимися под действием санкций. Если мы обнаруживаем, что аккаунт нарушает наши общие положения или правила сообщества, мы его блокируем".
Дубинский заявил в Telegram, что решением о блокировке сотни тысяч его подписчиков были лишены возможности получать информацию от народного депутата. По его словам, пока остаются рабочими его страницы в Facebook и канал в Telegram.

Читайте также: Как изменится жизнь Дубинского и Деркача под санкциями США. Пять примеров

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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