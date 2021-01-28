Youtube заблокировал канал Дубинского
28.01.2021, 12:42
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа)
Канал нардепа из Слуги народа Александра Дубинского на Youtube DubinskyPro заблокирован "за нарушение правил сообщества".
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В Центре противодействия коррупции связали блокировку канала с санкциями, наложенными на Дубинского в США.
Скриншот канала Дубинского:
Ранее в пресс-службе Google прямо не ответили на вопрос LIGA.net, будет ли заблокирован канал Дубинского, но косвенно дали понять, что это будет сделано: "YouTube придерживается всех примененных санкций и законов о соответствии правилам и нормам торговли, в частности по контенту, созданному и загруженному лицами, находящимися под действием санкций. Если мы обнаруживаем, что аккаунт нарушает наши общие положения или правила сообщества, мы его блокируем".
Дубинский заявил в Telegram, что решением о блокировке сотни тысяч его подписчиков были лишены возможности получать информацию от народного депутата. По его словам, пока остаются рабочими его страницы в Facebook и канал в Telegram.
- 11 января 2021-го США ввели санкции против депутата от Слуги народа Александра Дубинского и медиа-ресурсов депутата Андрея Деркача, как части связанной с РФ сети влияния. Деркача назвали "российским агентом". Дубинский заявил, что США пользуются "лживыми доносами" ЦПК.
- Подоляк заявил ,что Зеленский и его офис не будут комментировать санкции против Дубинского.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Twitter, что ОП сделает все, чтобы привлечь к ответственности лиц, которые вмешивались в выборы в США.
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