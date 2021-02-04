Великобритания приветствует решение Зеленского запретить каналы Медведчука в Украине
Великобритания вслед за США и ЕС одобрила отключение в Украине связанных с пророссийским политиком Виктором Медведчуком телеканалов. Соответствующее заявление сделала в Twitter посол этой страны в Киеве Мелинда Симмонс.
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"Я приветствую решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией", – пишет она. Вчера эти санкции политически поддержали США и Евросоюз.
Глава британской дипломатической миссии подчеркнула, что вещание подобных каналов "наносит реальный вред Украине".
При этом Симмонс приветствовала и заверения президента в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа в стране.
- 2 февраля 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях нардепа пророссийской ОПЗЖ Козака и ряда каналов – 112, ZIK, NewsОne и других. Глава Рады Разумков воздержался при голосовании за санкции на заседании СНБО и объяснил, почему. Пятый президент Порошенко объяснил, почему каналы Медведчука не закрыли при нем.
- У Медведчука заявили о "наступлении на свободу слова". У президента им ответили. Позднее Зеленский объяснил зарубежным партнерам, в чем суть.
- О том, как окружение Медведчука скупало медиаактивы в Украине, читайте в материале "Новостной нокаут за $20 млн: зачем Медведчук скупает телеканалы".
- ВСУ назвали Telegram-каналы о войне на Донбассе, созданные Россией под видом украинских. На тему ресурсов, через которые РФ вбрасывает "дезу" в Украине, у нас есть разбор: "Больше не анонимные: 12 популярных Telegram-каналов работают на ГРУ РФ".
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