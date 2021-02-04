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Великобритания приветствует решение Зеленского запретить каналы Медведчука в Украине

04.02.2021, 09:03
Великобритания приветствует решение Зеленского запретить каналы Медведчука в Украине - Фото
Мелинда Симмонс (скриншот из видео)

Великобритания вслед за США и ЕС одобрила отключение в Украине связанных с пророссийским политиком Виктором Медведчуком телеканалов. Соответствующее заявление сделала в Twitter посол этой страны в Киеве Мелинда Симмонс.

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"Я приветствую решительные действия президента Зеленского по борьбе с дезинформацией", – пишет она. Вчера эти санкции политически поддержали США и Евросоюз.

Глава британской дипломатической миссии подчеркнула, что вещание подобных каналов "наносит реальный вред Украине".

При этом Симмонс приветствовала и заверения президента в необходимости защиты свободы и плюрализма медиа в стране.

Читайте аналитику: Зеленский объявил войну Медведчуку. За что СНБО "закрыл" рупор Кремля и чем это закончится

Евгений Пилипенко
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