США поддержали санкции против каналов Медведчука

США поддержали санкции против депутата ОПЗЖ Тараса Козака и телеканалов из так называемого пула Виктора Медведчука, формальным владельцем которых является депутат. Об этом говорится в Twitter посольства США в Украине.

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"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной для защиты суверенитета и территориальной целостности в соответствии с ее законодательством. Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств", – говорится в сообщении.

В ночь на 3 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука. В Офисе президента объяснили свое решение тем, что NewsOne, Zik и 112 Украина "используются как инструменты чужой иностранной пропаганды", также "есть вопросы" к их финансированию.

Указанные телеканалы назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ". Сам Козак считает, что Зеленский "лично отдал приказ СНБО". Депутат назвал санкции "очевидным актом цензуры" и "политической расправой".

Посол Украины в Европейском союзе Николай Точицкий заявил, что в Европейской комиссии, а также Службе внешней политики ЕС "чрезвычайно одобрительно" отнеслись к санкциям.

Вадим Ребрина

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