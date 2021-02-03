"Чрезвычайно одобрительно". В ЕС поддержали санкции против каналов Медведчука – посол

В Европейской комиссии, а также Службе внешней политики Европейского союза "чрезвычайно одобрительно" отнеслись к санкциям против каналов каналов из так называемого пула Виктора Медведчука. Об этом заявил посол Украины в Европейском союзе Николай Точицкий на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

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"С утра, со вчерашнего вечера чрезвычайно одобрительно отнеслись в Европейской комиссии, в Службе внешней политики к решению Совета национальной безопасности и обороны по нашим санкциям. Пока что это неофициальная реакция, но я думаю, что в ходе визита премьер-министра (Дениса Шмыгаля – ред.) мы услышим и официальную реакцию", – отметил Точицкий.

По его словам, важно правильно позиционировать это решение СНБО.

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Станислав Стороженко

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