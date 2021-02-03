"Чрезвычайно одобрительно". В ЕС поддержали санкции против каналов Медведчука – посол
В Европейской комиссии, а также Службе внешней политики Европейского союза "чрезвычайно одобрительно" отнеслись к санкциям против каналов каналов из так называемого пула Виктора Медведчука. Об этом заявил посол Украины в Европейском союзе Николай Точицкий на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.
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"С утра, со вчерашнего вечера чрезвычайно одобрительно отнеслись в Европейской комиссии, в Службе внешней политики к решению Совета национальной безопасности и обороны по нашим санкциям. Пока что это неофициальная реакция, но я думаю, что в ходе визита премьер-министра (Дениса Шмыгаля – ред.) мы услышим и официальную реакцию", – отметил Точицкий.
По его словам, важно правильно позиционировать это решение СНБО.
- В ночь на 3 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и его телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука. Президент уже объяснил миру это "тяжелое решение". А в СБУ объяснили, где заканчивается свобода слова.
- Глава Рады Разумков воздержался при голосовании за санкции на заседании СНБО. Он объяснил, почему не поддержал санкции.
- 112 Украина, NewsOne и ZiK назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ".
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