Закрытие каналов Медведчука. Зеленский поблагодарил гражданское общество

Президент Владимир Зеленский поблагодарил гражданское общество, СНБО и СБУ в связи с введением санкций против каналов из так называемого пула Виктора Медведчука. Об этом он написал в Telegram.

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Президент заявил, что решение о санкциях было коллегиальным и юридически мотивированным. Его приняли сразу после того, как "были зафиксированы и обсуждены конкретные основания" для этого, заверил президент.

Зеленский поблагодарил СНБО за "ответственную и быструю" реакцию, а представителей гражданского общества – за то, что "абсолютно точно поняли и поддержали" решение.

"Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества", – добавил президент.

Зеленский также выразил "отдельную благодарность" СБУ. У президента нет "ни единого сомнения, что все угрозы нацбезопасности получат эффективный и законный ответ".

Свой пост Зеленский проиллюстрировал фото прерванного ТВ-вещания.

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Марк Сировой

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