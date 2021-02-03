Закрытие каналов Медведчука. Зеленский поблагодарил гражданское общество
Президент Владимир Зеленский поблагодарил гражданское общество, СНБО и СБУ в связи с введением санкций против каналов из так называемого пула Виктора Медведчука. Об этом он написал в Telegram.
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Президент заявил, что решение о санкциях было коллегиальным и юридически мотивированным. Его приняли сразу после того, как "были зафиксированы и обсуждены конкретные основания" для этого, заверил президент.
Зеленский поблагодарил СНБО за "ответственную и быструю" реакцию, а представителей гражданского общества – за то, что "абсолютно точно поняли и поддержали" решение.
"Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества", – добавил президент.
Зеленский также выразил "отдельную благодарность" СБУ. У президента нет "ни единого сомнения, что все угрозы нацбезопасности получат эффективный и законный ответ".
Свой пост Зеленский проиллюстрировал фото прерванного ТВ-вещания.
Новость дополняется...
- В ночь на 3 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов пула Медведчука. Президент уже объяснил миру это "тяжелое решение".
- Глава Рады Разумков воздержался при голосовании за санкции на заседании СНБО. Он объяснил, почему не поддержал санкции.
- 112 Украина, NewsOne и ZiK назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ".
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