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Данилов уверен, что санкции против каналов Медведчука невозможно будет отменить

05.02.2021, 16:36
Данилов уверен, что санкции против каналов Медведчука невозможно будет отменить - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Решение о введении санкций против активов депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, а именно телеканалов Zik, 112 и NewsOne, невозможно будет отменить. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на Киевском форуме по безопасности. 

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"Это такой информационный террор, который развернула против нас Россия через своих пособников. До того времени пока у нас не были в полной мере собраны все материалы по деятельности (пособников РФ – ред.), непосредственно, на территории Российской Федерации. До тех пор пока мы не собрали все это в единый пул, мы не могли принять решение (санкции против каналов из так называемого пула Виктора Медведчука – ред.). Мы бы подвергли себя опасности отмены таких решений", – говорит Данилов. 

По его словам, сейчас отменить решение по санкциям против каналов Медведчука невозможно, потому что материалы расследования "были реализованы в то время, когда они были готовы".

Данилов отмечает, что подготовка по решению о санкциях началась еще летом 2019 года. 

"Никаких конспирологий, что это произошло по какому-то заказу, что кто-то кому-то звонил – это полная чепуха", – сказал он. 

Читайте также: Санкции против каналов Медведчука юридически безупречны – представитель Зеленского в КСУ

Станислав Стороженко
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снбо Алексей Данилов санкции против каналов Медведчука

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