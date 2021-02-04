UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Санкции против каналов Медведчука обжаловали в Верховном суде

04.02.2021, 20:05
Санкции против каналов Медведчука обжаловали в Верховном суде - Фото
Виктор Медведчук (Фото: Татьяна Зенькович/ЕРА)

Сегодня, 4 февраля, в Кассационный административного суда в составе Верховного суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента Владимира Зеленского от 2 февраля о введении санкций против телеканалов так называемого "пула Медведчука". Искам, которые поступили в суд, присвоены регистрационные номера дел – №9901/22/21, №9901/23/21.

Дело по второму номеру на сайте Верховного суда найти не удалось.

В деле №9901/22/21 ответчиком указаны Зеленский и СНБО. Истцы: Попков Павел Александрович, ООО Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.

Попков Павел Александрович зарегистрирован в Реестре адвокатов Украины.

Истцы просят признать противоправным и отменить указ Зеленского о санкциях.

Читайте также: Зеленский объявил войну Медведчуку. За что СНБО "закрыл" рупор Кремля и чем это закончится

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
Владимир Зеленский санкции телеканалы виктор медведчук верховный суд 112

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 