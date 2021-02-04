Санкции против каналов Медведчука обжаловали в Верховном суде
Сегодня, 4 февраля, в Кассационный административного суда в составе Верховного суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента Владимира Зеленского от 2 февраля о введении санкций против телеканалов так называемого "пула Медведчука". Искам, которые поступили в суд, присвоены регистрационные номера дел – №9901/22/21, №9901/23/21.
Дело по второму номеру на сайте Верховного суда найти не удалось.
В деле №9901/22/21 ответчиком указаны Зеленский и СНБО. Истцы: Попков Павел Александрович, ООО Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.
Попков Павел Александрович зарегистрирован в Реестре адвокатов Украины.
Истцы просят признать противоправным и отменить указ Зеленского о санкциях.
- В ночь на 3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого пула Медведчука. Также Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, на которых Медведчук летал во временно оккупированный Крым.
- Санкции против каналов Медведчука уже приветствовали США, Великобритании и страны Балтии.
Читайте также: Зеленский объявил войну Медведчуку. За что СНБО "закрыл" рупор Кремля и чем это закончится
Комментарии