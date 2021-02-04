Санкции против каналов Медведчука обжаловали в Верховном суде

Сегодня, 4 февраля, в Кассационный административного суда в составе Верховного суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента Владимира Зеленского от 2 февраля о введении санкций против телеканалов так называемого "пула Медведчука". Искам, которые поступили в суд, присвоены регистрационные номера дел – №9901/22/21, №9901/23/21.

Дело по второму номеру на сайте Верховного суда найти не удалось.

В деле №9901/22/21 ответчиком указаны Зеленский и СНБО. Истцы: Попков Павел Александрович, ООО Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.

Попков Павел Александрович зарегистрирован в Реестре адвокатов Украины.

Истцы просят признать противоправным и отменить указ Зеленского о санкциях.

В ночь на 3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого пула Медведчука. Также Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, на которых Медведчук летал во временно оккупированный Крым.

Санкции против каналов Медведчука уже приветствовали США, Великобритании и страны Балтии.

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Наталия Медведева

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