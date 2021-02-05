Санкции против каналов Медведчука юридически безупречны – представитель Зеленского в КСУ

Решение Совета нацбезопасности о санкциях против каналов из так называемого пула Медведчука юридически безупречно. Об этом в эфире Украина 24 заявил представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде и нардеп Слуги народа Федор Вениславский, передает Интерфакс-Украина.

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"Решение СНБО очень тщательно готовилось. Оно юридически полностью безупречно. Поэтому ожидать, что (есть, – ред.) какие-то основания для обжалования этого решения, у меня таких аргументов точно нет", – сказал он.

В эфире Вениславский также сказал, что санкции ввели, когда собранный СБУ массив доказательств "практически не вызывал противоречий" в СНБО. Он считает решение последовательным, взвешенным и точно не политическим заказом.

"Это 100% не нападение на свободу слова, есть 100% основания для ограничения вещания этих телеканалов", – добавил Вениславский.

Каналы 112 Украина, NewsOne и ZiK назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ". В Верховный суд подан иск об обжаловании санкций, но каналы говорят, что это не они его подавали.

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Марк Сировой

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