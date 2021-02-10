Верховный суд отказался отменять санкции против каналов Медведчука

Верховный суд Украины вынес постановления по двум искам граждан, которые оспаривали указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов "пула Медведчука". Первый иск оставлен без движения, второй – отклонен. Об этом сообщает пресс-служба ВС.

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Отмечается, что иск по делу № 9901/22/21 в десятидневный срок должен быть исправлен истцом – он не привел обоснований нарушения указом Зеленского прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд.

В деле № 9901/23/21 отказано в открытии производства по иску. Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что оно подано в интересах и в защиту прав других лиц – владельцев телеканалов.

Также 8 февраля в суд поступил еще один иск с подобными исковыми требованиями (дело № 9901/26/21). Вопрос об открытии производства по нему будет решен до 13 февраля.

В ночь на 3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого "пула Медведчука". Также Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, на которых Медведчук летал во временно оккупированный Крым.

Санкции против каналов Медведчука уже приветствовали США, Великобритании и страны Балтии.

4 февраля в Кассационный административного суда в составе Верховного суда поступило два иска граждан, которые оспаривают решение Зеленского о санкциях против каналов Медведчука.

Станислав Стороженко

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