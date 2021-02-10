Верховный суд отказался отменять санкции против каналов Медведчука
Верховный суд Украины вынес постановления по двум искам граждан, которые оспаривали указ президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов "пула Медведчука". Первый иск оставлен без движения, второй – отклонен. Об этом сообщает пресс-служба ВС.
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Отмечается, что иск по делу № 9901/22/21 в десятидневный срок должен быть исправлен истцом – он не привел обоснований нарушения указом Зеленского прав, свобод и интересов, для защиты которых он обратился в суд.
В деле № 9901/23/21 отказано в открытии производства по иску. Суд отметил, что фактически содержание искового заявления свидетельствует о том, что оно подано в интересах и в защиту прав других лиц – владельцев телеканалов.
Также 8 февраля в суд поступил еще один иск с подобными исковыми требованиями (дело № 9901/26/21). Вопрос об открытии производства по нему будет решен до 13 февраля.
- В ночь на 3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого "пула Медведчука". Также Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, на которых Медведчук летал во временно оккупированный Крым.
- Санкции против каналов Медведчука уже приветствовали США, Великобритании и страны Балтии.
- 4 февраля в Кассационный административного суда в составе Верховного суда поступило два иска граждан, которые оспаривают решение Зеленского о санкциях против каналов Медведчука.
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