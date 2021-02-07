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Кулеба о реакции РФ на блокировку каналов Медведчука: Они этого не забудут, ответ прилетит

07.02.2021, 07:40
Кулеба о реакции РФ на блокировку каналов Медведчука: Они этого не забудут, ответ прилетит - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Россия непременно отреагирует на блокировку телеканалов, связанных с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, просто пока что у них есть более важные вопросы. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Думаю, что конкретно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит", – подчеркнул глава МИД, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на введенные Украиной санкции против соратника Медведчука нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и каналов NewsOne, 112 и ZIK.

Министр отметил, что худшее, что могла, Россия уже сделала, незаконно оккупировав украинские территории.

"Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. Где прилетит, когда и как – я этого не знаю", – заявил Кулеба, подчеркнув при этом, что Украина должна быть готова отбить удар, нанесенный РФ.

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Дарья Мостовая
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