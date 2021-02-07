Кулеба о реакции РФ на блокировку каналов Медведчука: Они этого не забудут, ответ прилетит

Россия непременно отреагирует на блокировку телеканалов, связанных с кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком, просто пока что у них есть более важные вопросы. Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Думаю, что конкретно сейчас у них есть дела более насущные, но, безусловно, они этого не забудут, и ответ прилетит", – подчеркнул глава МИД, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на введенные Украиной санкции против соратника Медведчука нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и каналов NewsOne, 112 и ZIK.

Министр отметил, что худшее, что могла, Россия уже сделала, незаконно оккупировав украинские территории.

"Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбе и должны понимать, что жестко защищая свои интересы, в ответ прилетит. Где прилетит, когда и как – я этого не знаю", – заявил Кулеба, подчеркнув при этом, что Украина должна быть готова отбить удар, нанесенный РФ.

В ночь на 3 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов пула Медведчука. Позже он объяснил, что санкции обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".

Каналы 112 Украина, NewsOne и ZiK назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ". В Верховный суд подали два иска об обжаловании санкций, однако по утверждению каналов это сделали не они.

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Дарья Мостовая

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