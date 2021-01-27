"У России есть только один шанс". У Зеленского отреагировали на разговор Байден-Путин

Новый президент США Джо Байден указал коллеге из РФ Владимиру Путину: единственный шанс России на нормальные отношения с цивилизованным миром – прекращение агрессии, в первую очередь – против Украины. Об этом в комментарии LIGA.net заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

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Он считает, что Байден обозначил ключевой приоритет новой администрации США: Америка возвращается в мировую повестку с традиционными ценностями и традиционной жесткостью к тем, кто нарушает правила. Подоляк говорит, что наполнение разговора Байдена и Путина "выглядит идеально для Украины".

По его словам, Байден не просто подтвердил "безусловную поддержку" суверенитета и территориальной целостности Украины, но поставил этот вопрос "фактически первым" – в контексте угроз и рисков для цивилизованного мира от России.

"Это значит, что у России есть только один шанс на хоть какие-то минимально нормальные отношения с Америкой и цивилизованным миром – полное прекращение агрессивной политики России. И первейшее в этом – прекращение агрессии против Украины, возвращение Россией всех наших временно оккупированных территорий, отказ от поддержки различных незаконных вооруженных бандформирований. Президент Байден акцентировал это очень четко, предметно и системно", – сказал Подоляк.

Вчера, 26 января, Байден в разговоре с Путиным заявил, что США будут твердо защищать суверенитет Украины, сообщала пресс-служба Белого дома.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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