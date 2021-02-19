"Кремль атакует демократию". Байден призвал Европу поддерживать Украину

Президент США Джо Байден призвал европейские страны поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

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Говоря об угрозе со стороны России, Байден отметил: "Кремль атакует нашу демократию, и пытается с помощью коррупции разрушить наши органы власти. Российские лидеры хотят, чтобы люди считали нашу власть более коррумпированной, или такой же коррумпированной как их власть. Но мир, в том числе и граждане России, знают, что это неправда".

Президент США подчеркнул, что в России стремятся разобщить и ослабить транслантическое единство.

"Они пытаются ослабить и отравить европейский проект и других наших союзников. Кремль пытается разрушить наше трансатлантическое единство, потому что для него гораздо проще атаковать страны поодиночке, чем сильные союзы. Поэтому для нас критически важно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказал Байден.

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Наталия Медведева

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