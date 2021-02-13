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Ермак: США могут сыграть ключевую роль в завершении войны на Донбассе

13.02.2021, 12:06
Ермак: США могут сыграть ключевую роль в завершении войны на Донбассе - Фото
Андрей Ермак (фото - пресс-служба президента)

США могут сыграть одну из ключевых ролей в завершении войны на Донбассе и возврате украинских территорий. Об этом в интервью программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале Украина заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба президента.

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Ермак подчеркнул, что для присоединения США к нормандскому формату переговоров по Донбассу нужно решение их четырех участников – Украины, Франции, Германии и России.

Ермак отметил, что и президент США Джо Байден, и вице-президент Камала Харрис, и госсекретарь Энтони Блинкен "очень хорошо знают и понимают Украину, понимают ситуацию в нашей стране".

По словам Ермака, у руководства Украины уже есть контакты с новой администрацией США, и отношения между странами должны выйти на новый уровень.

Денис Юдин
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США нормандский формат джо байден андрей ермак
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