Ермак: США могут сыграть ключевую роль в завершении войны на Донбассе

США могут сыграть одну из ключевых ролей в завершении войны на Донбассе и возврате украинских территорий. Об этом в интервью программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале Украина заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба президента.

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Ермак подчеркнул, что для присоединения США к нормандскому формату переговоров по Донбассу нужно решение их четырех участников – Украины, Франции, Германии и России.

Ермак отметил, что и президент США Джо Байден, и вице-президент Камала Харрис, и госсекретарь Энтони Блинкен "очень хорошо знают и понимают Украину, понимают ситуацию в нашей стране".

По словам Ермака, у руководства Украины уже есть контакты с новой администрацией США, и отношения между странами должны выйти на новый уровень.

1 февраля стало известно, что президент Владимир Зеленский хотел бы привлечь к нормандскому формату президента США Байдена.

В тот же день глава МИД Кулеба провел беседу с госсекретарем Блинкеном.

2 февраля Кулеба заявил, что вряд ли Россия согласится на участие США в нормандском формате, но Украина ждет активной поддержки с стороны администрации Байдена.

Денис Юдин

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