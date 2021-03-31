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Навальный объявил голодовку в тюрьме

31.03.2021, 18:17
Навальный объявил голодовку в тюрьме - Фото
Алексей Навальный (Фото: Сергей Ильницкий/ЕРА)

Заключенный российский оппозиционер Алексей Навальный объявил о голодовке – политик требует, чтобы к нему допустили приглашенного врача. Об этом сообщается на его странице в Instagram

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"Я имею право пригласить врача и получить лекарства. Ни того, ни другого мне тупо не дают. Боль в спине перешла в ногу. Участки правой, а теперь и левой ноги потеряли чувствительность", – говорится в сообщении. Ранее он жаловался, что испытывает сильные боли в спине и в правой ноге

По словам Навального, его "пытают" лишением сна, а именно будят 8 раз за ночь.

Также оппозиционер заявил, что администрация колонии, подговаривает "зэков-активистов запугивать рядовых зэков", чтобы те не убирались вокруг его кровати.

Читайте также: "Концлагерь в 100 км от Москвы". Навальный нашелся в Покрове: написал, как там сидится

Станислав Стороженко
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Россия рф тюрьма алексей навальный колония фсин
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