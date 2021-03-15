"Концлагерь в 100 км от Москвы". Навальный нашелся в Покрове: написал, как там сидится

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный подтвердил, что находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области. До этого не было официальной информации о том, куда именно его этапировали из московского СИЗО Матросская тишина 25 февраля. Сегодня, 15 марта, Instagram Навального опубликован соответствующий пост.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Всем привет из "Сектора усиленного контроля А". Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы", – написал Навальный.

По словам оппозиционера, насилия по отношению к заключенным со стороны тюремщиков он пока не замечал, но "по напряженным позам осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 "Покров", совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками".

Как рассказал Навальный, в колонии везде установлены видеокамеры, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт.

По его словам, охрана подчеркнуто вежлива, а нецензурная лексика и жаргонные слова запрещены, и этот запрет соблюдается. Поэтому Навальный называет место своего заключения "наш дружелюбный концлагерь".

Оппозиционер написал, что если относиться ко всему с юмором, то жить можно, и в целом у него все хорошо.

Он рассказал, что ему на грудь поместили подчеркнутую красной полосой табличку с именем и фото – из-за того, что он считается склонным к побегу.

"Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: "Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте". И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют", – написал Навальный.

2 февраля 2021 года Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. В его поддержку начались протесты.

17 февраля ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить Навального.

25 февраля оппозиционера этапировали из Москвы.

2 марта Евросоюз и США ввели санкции против топ-чиновников России за отравление Навального.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.