В России возобновились протесты в поддержку Навального, уже 300 задержанных: видео

В России проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Задержаны уже почти 300 человек, сообщает Meduza.

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Во многих городах России протестные акции, назначенные на 12:00, уже начались. В Новосибирске по оценкам Тайга.Инфо на улицы вышли не менее 5000 – 6000 человек, в Екатеринбурге, по данным управления МВД, около 2000, в Омске около 1000.

Сообщается также о протестах во Владивостоке, Якутске, Иркутске, Томске, Челябинске, Нижнем Тагиле и других городах.

В Екатеринбурге началось шествие в поддержку Алексея Навального. Протестующие скандируют "Отпускай!"



Видео: "Урал. МБХ медиа" pic.twitter.com/oEPQphyEIP — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Первые задержания произошли в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на то, что там акции протеста еще не начались. В Москве запланирован митинг на Лубянке и Старой площади, в Санкт-Петербурге – на Невском проспекте.

Полиция около метро Чистые пруды в Москве:

Район Чистых прудов оцеплен силовиками. В метро пускают, но досматривают рюкзаки. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/ol1DWUnHxv — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

В центре Москвы закрыты семь станций метро, магазины и рестораны, движение пешеходов ограничено.

Задержание протестующих в Иркутске:

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.

19 января Навальный выпустил расследование о дворце президента РФ Владимира Путина стоимостью около $3,5 млрд.

23 января в российских города прошли массовые протесты в поддержку политика, было задержано не менее 3500 человек.

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Денис Юдин

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