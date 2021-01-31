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В России возобновились протесты в поддержку Навального, уже 300 задержанных: видео

31.01.2021, 10:04
В России возобновились протесты в поддержку Навального, уже 300 задержанных: видео - Фото
Протесты в Москве 23 января (Фото: EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV)

В России проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Задержаны уже почти 300 человек, сообщает Meduza.

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Во многих городах России протестные акции, назначенные на 12:00, уже начались. В Новосибирске по оценкам Тайга.Инфо на улицы вышли не менее 5000 – 6000 человек, в Екатеринбурге, по данным управления МВД, около 2000, в Омске около 1000.

Сообщается также о протестах во Владивостоке, Якутске, Иркутске, Томске, Челябинске, Нижнем Тагиле и других городах.

Первые задержания произошли в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на то, что там акции протеста еще не начались. В Москве запланирован митинг на Лубянке и Старой площади, в Санкт-Петербурге – на Невском проспекте.

Полиция около метро Чистые пруды в Москве:

В центре Москвы закрыты семь станций метро, магазины и рестораны, движение пешеходов ограничено.

Задержание протестующих в Иркутске:

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Денис Юдин
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