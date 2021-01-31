В России возобновились протесты в поддержку Навального, уже 300 задержанных: видео
В России проходят акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Задержаны уже почти 300 человек, сообщает Meduza.
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Во многих городах России протестные акции, назначенные на 12:00, уже начались. В Новосибирске по оценкам Тайга.Инфо на улицы вышли не менее 5000 – 6000 человек, в Екатеринбурге, по данным управления МВД, около 2000, в Омске около 1000.
Сообщается также о протестах во Владивостоке, Якутске, Иркутске, Томске, Челябинске, Нижнем Тагиле и других городах.
В Екатеринбурге началось шествие в поддержку Алексея Навального. Протестующие скандируют "Отпускай!"— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
Видео: "Урал. МБХ медиа" pic.twitter.com/oEPQphyEIP
Первые задержания произошли в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на то, что там акции протеста еще не начались. В Москве запланирован митинг на Лубянке и Старой площади, в Санкт-Петербурге – на Невском проспекте.
Полиция около метро Чистые пруды в Москве:
Район Чистых прудов оцеплен силовиками. В метро пускают, но досматривают рюкзаки. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/ol1DWUnHxv— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021
В центре Москвы закрыты семь станций метро, магазины и рестораны, движение пешеходов ограничено.
Задержание протестующих в Иркутске:
- Утром 20 августа 2020 года Навальному стало плохо на борту самолета. Борт экстренно приземлился в Омске, политика госпитализировали, российские медики отрицали, что это отравление. Навального перевезли в немецкую клинику, врачи которой позже заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок".
- 14 декабря было опубликовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel. В нем говорилось, что Навального отравили восемь сотрудников ФСБ, которые систематично сопровождали его во время поездок.
- 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.
- 19 января Навальный выпустил расследование о дворце президента РФ Владимира Путина стоимостью около $3,5 млрд.
- 23 января в российских города прошли массовые протесты в поддержку политика, было задержано не менее 3500 человек.
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