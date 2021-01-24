Митинги за Навального. В России рекорд по задержаниям на акциях протеста – 3500 человек

В России на акциях протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального задержали более 3500 человек. Это самый высокий показатель в современной истории протестов в РФ. Об этом сообщает ОВД-инфо.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По состоянию на 14:00 24 января, количество задержанных достигло 3564.

Как отмечается, в Москве были задержаны более 1400 человек. Это тоже самый высокий показатель за историю подобных подсчетов, предыдущий рекорд был установлен 27 июля 2019-го во время протестов в связи с выборами в Мосгордуму. В Петербурге было более 500 задержанных.

Протесты состоялись более чем в 100 городах России. Общее число принявших в них участие, по оценкам, более 100 000 человек. Самые масштабные протесты прошли в Петербурге и Москве, где на улицы вышли десятки тысяч человек. В Москве, по различным оценкам, от 20 000 до 40 000.

Протестующие требовали освобождения Навального, а также выражали несогласие с правлением президента РФ Владимира Путина и его политикой.

По данным ОВД-Инфо, около 30 человек сообщили, что были избиты сотрудниками полиции.

Среди задержанных – более 100 несовершеннолетних и десятки журналистов.

Как сообщается, большую часть задержанных отпустили, составив административные протоколы или без них, но многие провели ночь в ОВД в ожидании суда.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию. Его задержали по "делу Ив Роше", а позже арестовали на 30 суток.

Утром 23 января в российских городах начались массовые протесты в поддержку политика.

Читайте также: Митинги за Навального. Задержания у Матросской тишины и удар ногой в живот от ОМОНа: видео

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.