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За Навального. Европейский Союз ввел санкции против топ-чиновников России – список

02.03.2021, 15:56
За Навального. Европейский Союз ввел санкции против топ-чиновников России – список - Фото
Адексей Навальный (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Европейский Союз ввел санкции против четырех чиновников России в связи с заключением в РФ оппозиционера Алексея Навального и серьезных нарушений прав человека. Об этом сообщает в официальном журнале ЕС.

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В список попали:

- Александр Бастрыкин – глава Следственного комитета РФ

- Виктор Золотов – командующий Росгвардией, Игорь

- Игорь Краснов – генпрокурор

- Александр Калашников – глава Федеральной службы исполнений наказаний.

Санкции вступают в силу с момента публикации решения. На территории ЕС будут заморожены активы, экономические ресурсы и средства чиновников, а также связанных с ними компаний. Также чиновникам будет запрещен въезд на территорию Союза или транзит через нее.

Марк Сировой
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санкции европейский союз Виктор Золотов Александр Бастрыкин Игорь Краснов Александр Калашников алексей навлаьный
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