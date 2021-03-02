За Навального. Европейский Союз ввел санкции против топ-чиновников России – список
02.03.2021, 15:56
Адексей Навальный (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)
Европейский Союз ввел санкции против четырех чиновников России в связи с заключением в РФ оппозиционера Алексея Навального и серьезных нарушений прав человека. Об этом сообщает в официальном журнале ЕС.
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В список попали:
- Александр Бастрыкин – глава Следственного комитета РФ
- Виктор Золотов – командующий Росгвардией, Игорь
- Игорь Краснов – генпрокурор
- Александр Калашников – глава Федеральной службы исполнений наказаний.
Санкции вступают в силу с момента публикации решения. На территории ЕС будут заморожены активы, экономические ресурсы и средства чиновников, а также связанных с ними компаний. Также чиновникам будет запрещен въезд на территорию Союза или транзит через нее.
- 2 февраля 2021 года Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. В его поддержку начались протесты.
- 17 февраля ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить Навального.
- 22 февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия выбрала путь конфронтации с Евросоюзом.
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