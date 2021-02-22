Кулеба упрекнул ЕС: Нашим партнерам кейс Навального важнее постоянных репрессий в Крыму

Европейские партнеры Украины считают кейс с заключением российского оппозиционера Алексея Навального и репрессиями в РФ более важным, чем кейс с систематичными репрессиями российских оккупантов в Крыму. Об этом в эфире телеканала Прямой заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Журналист спросил у главы МИД, будет ли Украина поддерживать введение нового санкционного механизма ЕС против РФ из-за ситуации с Навальным. Кулеба ответил, что Украина практически всегда поддерживает позиции и заявления ЕС, но в этом кейсе окончательно еще не определилась.

"Мы посмотрим, к чему именно придут наши коллеги из стран ЕС. Меня удивляет другое. Я удивляюсь, почему механизм применения санкций ЕС в ответ на системные нарушения прав человека впервые применяется не в отношении репрессий России в оккупированном Крыму, а в контексте тех протестов, которые происходят в самой России", – сказал он.

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Глава МИД добавил, что говорит об этом и европейскими коллегам. По его словам, на столах у европейских дипломатов есть множество обращений Украины с просьбой применить механизм санкций для защиты крымских татар и репрессируемых в Крыму людей, однако они все же решили начать "с российского кейса".

В целом Кулеба считает, что санкции по ситуации с Навальным – это хорошо, поскольку репрессии в РФ не должны оставаться безнаказанными.

"Но я считаю, что впервые надо было применить этот механизм в отношении оккупированного Крыма<…> Для наших европейских партнеров кейс Навального и последних репрессий в России важнее, чем постоянное повторение репрессий против крымских татар в Крыму. Они реагируют на этот кейс как на нечто новое, что требует действий с их стороны", – добавил глава МИД.

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Марк Сировой

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