Боррель: Россия встала на путь конфронтации с Евросоюзом

Россия встала на путь конфронтации с Евросоюзом, заявил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС.

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"Очевидно, что Россия встала на путь конфронтации с Европейским союзом. В случае с господином (российским оппозиционером Алексеем – ред.) Навальным это откровенный отказ уважать свои обязательства, отказ считаться с решениями Европейского суда по правам человека", – заявил Боррель.

Он добавил, что у глав МИД ЕС будет важная дискуссия о реакции на действия России и выразил надежду, что страны ЕС будут едины и решительны.

Денис Юдин

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