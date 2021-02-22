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Боррель: Россия встала на путь конфронтации с Евросоюзом

22.02.2021, 12:54
Боррель: Россия встала на путь конфронтации с Евросоюзом - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EPA)

Россия встала на путь конфронтации с Евросоюзом, заявил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС.

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"Очевидно, что Россия встала на путь конфронтации с Европейским союзом. В случае с господином (российским оппозиционером Алексеем – ред.) Навальным это откровенный отказ уважать свои обязательства, отказ считаться с решениями Европейского суда по правам человека", – заявил Боррель.

Он добавил, что у глав МИД ЕС будет важная дискуссия о реакции на действия России и выразил надежду, что страны ЕС будут едины и решительны.

Денис Юдин
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Россия евросоюз алексей навальный еспч Жозеп Боррель
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