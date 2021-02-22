Боррель: Россия встала на путь конфронтации с Евросоюзом
22.02.2021, 12:54
Жозеп Боррель (Фото: EPA)
Россия встала на путь конфронтации с Евросоюзом, заявил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель перед заседанием Совета министров иностранных дел ЕС.
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"Очевидно, что Россия встала на путь конфронтации с Европейским союзом. В случае с господином (российским оппозиционером Алексеем – ред.) Навальным это откровенный отказ уважать свои обязательства, отказ считаться с решениями Европейского суда по правам человека", – заявил Боррель.
Он добавил, что у глав МИД ЕС будет важная дискуссия о реакции на действия России и выразил надежду, что страны ЕС будут едины и решительны.
- 2 февраля 2021 года Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. В его поддержку начались протесты.
- 7 февраля Боррель заявил после визита в Москву, что пути России и Европы расходятся.
- 17 февраля ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить Навального.
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