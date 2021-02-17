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ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить Навального

17.02.2021, 16:27
ЕСПЧ потребовал от России немедленно освободить Навального - Фото
Алексей Навальный (скриншот из трансляции Радио Свобода)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от властей России немедленно освободить из-под стражи оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

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"16 февраля 2021 года Суд постановил указать правительству России, в соответствии с правилом 39 регламента суда, освободить заявителя. Эта мера вступает в силу немедленно", – говорится в решении.

В ЕСПЧ отметили, что, вынося это решение, "приняли во внимание характер и степень риска для жизни заявителя".

При этом в суде отметили, что принятая мера не повлияет на решение суда по существу.

Справка. Правило 39 регламента ЕСПЧ применяется до вынесения решения по существу, когда есть неизбежный риск серьезного и необратимого вреда жизни или здоровью человека. Это правило обязательно для исполнения.

Адвокат Навального Ольга Михайлова в комментарии Интерфаксу сказала, что такое решение ЕСПЧ принял впервые.

Ранее сегодня в Минюсте РФ уже заявили, что Россия не намерена выполнять это решение ЕСПЧ. "Принятие решения на основании правила 39 Регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за "красную линию"..." - сказали в Минюсте РФ агентству ТАСС. 

Вадим Ребрина
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Россия алексей навальный еспч
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