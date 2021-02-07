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"Пути России и Европы расходятся": Боррель оценил результаты визита в Москву

07.02.2021, 23:25
Жозеп Боррель (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Россия не хочет сближения с Европейским союзом, она все больше отдаляется от Европы. ЕС будет определяться с дальнейшими шагами, и они могут включать санкции, заявил на сайте Евросоюза верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель.

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По словам Борреля, цель его визита в Москву была в том, чтобы выразить решительное осуждение в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и его арестом, а также репрессиями против тысяч мирных демонстрантов, и с помощью "принципиальной дипломатии" рассмотреть процесс быстрого ухудшения отношений между РФ и ЕС.

"Агрессивно организованная пресс-конференция и высылка трех дипломатов ЕС во время моего визита показывают, что российские власти не хотели использовать возможность для более конструктивного диалога с ЕС", – заявил Боррель.

По словам Борреля, его беседа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым порой достигала "высокого уровня напряженности" из-за требований немедленно освободить Навального и призывов к расследованию покушения на него.

Боррель отметил, что настаивал на продвижении к полному выполнению минских соглашений и уважению территориальной целостности Украины.

"Похоже, Россия все больше отдаляется от Европы и рассматривает демократические ценности как экзистенциальную угрозу", – оценил Боррель результаты визита в РФ.

По словам Борреля, страны-члены Евросоюза должны будут принять решение о следующих шагах, и они могут включать санкции. Боррель призвал к решительным действиям и готовности пойти на "некоторый риск" ради более безопасного мира.

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Денис Юдин
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санкции евросоюз Сергей Лавров алексей навальный Жозеп Боррель визит в москву
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