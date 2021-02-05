Боррель – Лаврову: Надо уважать территориальную целостность Украины

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель во время разговора об Украине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым настаивал на полной реализации Минских соглашений. Об этом Боррель написал в Twitter.

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"В нашей дискуссии я настаивал на необходимости полной реализации Минских соглашений и уважения территориальной целостности Украины. Мы также обсудили нерешенные конфликты в нашем общем соседстве, которые следует решать в соответствии с принципами Хельсинских соглашений", – заявил верховный представитель ЕС.

Сегодняшний визит Борреля в Россию – первая с 2017 года поездка европейского чиновника такого высокого ранга.

Ранее сегодня МИД РФ заявил о высылке из России дипломатов Германии, Швеции и Польши за поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Это произошло во время встречи Лаврова с Боррелем.

Наталия Медведева

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