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Россия высылает дипломатов ЕС за поддержку протестов в защиту Навального

05.02.2021, 16:58
Россия высылает дипломатов ЕС за поддержку протестов в защиту Навального - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Россия высылает дипломатов из Германии, Швеции и Польши за поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ. 

В заявлении МИД РФ говорится, что послов трех стран вызвали в российское министерство и выразили им протест в связи с тем, что дипломаты Швеции и Польши в Сантк-Петербурге, в сотрудники посольства Германии в Москве – "принимали участие в незаконных акциях протеста", проводимых в поддержку Навального.

Участвовавшие в акциях протеста дипломаты объявлены persona non grata. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию России.

В посольстве Швеции в Москве опровергли утверждения, что шведский дипломат принимал участие в акциях в Санкт-Петербурге, заявив, что он наблюдал за акцией – это стандартная дипломатическая процедура.

Объявление было сделано в пятницу, 5 февраля, через несколько часов после того, как глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В разговоре Боррель, в частности, просил освободить Навального и начать расследование его отравления.

  • 17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию после отравления "Новичком" и лечения в Германии: оппозиционера тут же задержали и 2 февраля приговорили к 3,5 годам тюрьмы. В его поддержку прошли протесты, которые были подавлены режимом; задержаны тысячи человек.

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Наталия Медведева
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