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Перед поездкой в Россию. Главный дипломат ЕС созвонился с Кулебой: о чем говорили

02.02.2021, 15:07
Перед поездкой в Россию. Главный дипломат ЕС созвонился с Кулебой: о чем говорили - Фото
Жозеп Боррель (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель перед визитом в Россию созвонился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Об этом сообщил сам Боррель в Twitter.

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Боррель назвал разговор "хорошим" и сказал, что проинформировал главу МИД Украины о предстоящей поездке в РФ.

Топ-дипломат ЕС заверил, что передаст в РФ "неизменную позицию ЕС в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также призовет к полному выполнению Минских соглашений".

Украинская сторона звонок пока не комментировала.

  • Визит Борелля в РФ пройдет с 4 по 6 февраля. Он впервые посетит Россию в нынешней должности. Планируется, что он обсудит ситуацию с арестованным российским оппозиционером Алексеем Навальным, действиями РФ в Украине и других странах.

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Марк Сировой
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