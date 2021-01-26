Перед тем как ехать в Кремль, Боррелю нужно приехать в Киев – глава МИД Польши

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что не поддерживает визит главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в Россию в начале февраля. Не смотря на это, он отметил, что перед тем, как ехать в Москву ему стоило бы посетить Киев. Об этом Рау заявил в эфире polskieradio24.pl.

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"Лучше сначала поехать в Киев, учитывая ситуацию у наших восточных партнеров. Они потеряли половину своих территорий из-за политики, проводимой Россией", – сказал он.

По словам главы польской дипломатии, сначала Боррелю следовало бы обсудить ситуацию в России с новым госсекретарем США – это укрепило бы его позиции на переговорах с властями РФ.

25 января президент Польши Дуда заявил, что нет другого мирного инструмента, чтобы заставить недоговороспособную Россию вернуться в русло международного права, кроме как продолжать давить ее санкциями.

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Станислав Стороженко

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