Анджей Дуда: Петлюра и польские солдаты боролись за одно дело

Президент Польши Анджей Дуда считает, что глава Директории УНР Симон Петлюра и польские солдаты боролись за одно дело - то есть против большевиков. Об этом он сказал на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.
Он предложил Зеленскому совместно увековечить память польских и украинских солдат, боровшихся в 1920-х годах с наступлением большевиков. "Это хороший элемент нашей общей истории, и я предложил господину президенту увековечить эту память", - сказал он.
Президентам Украины и Польши в ходе сегодняшней встречи удалось снизить "градус эмоций вокруг совместного трагичного прошлого", заявил Зеленский. Он напомнил, что ранее Украина разблокировала мораторий на поисково-эксгумационные работы, польские эксперты уже провели первые раскопки во Львовской области. По его словам, следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту.
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