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Анджей Дуда: Петлюра и польские солдаты боролись за одно дело

Анджей Дуда: Петлюра и польские солдаты боролись за одно дело - Фото
Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: пресс-служба президента Польши)
27.01.2020, 15:12

Президентам в ходе сегодняшней встречи удалось снизить "градус эмоций вокруг совместного трагичного прошлого"

Президент Польши Анджей Дуда считает, что глава Директории УНР Симон Петлюра и польские солдаты боролись за одно дело - то есть против  большевиков. Об этом он сказал на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге. 

Он предложил Зеленскому совместно увековечить память польских и украинских солдат, боровшихся в 1920-х годах с наступлением большевиков. "Это хороший элемент нашей общей истории, и я предложил господину президенту увековечить эту память", - сказал он.

Президентам Украины и Польши в ходе сегодняшней встречи удалось снизить "градус эмоций вокруг совместного трагичного прошлого", заявил Зеленский. Он напомнил, что ранее Украина разблокировала мораторий на поисково-эксгумационные работы, польские эксперты уже провели первые раскопки во Львовской области. По его словам, следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту.

  • В октябре 2019 года министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что есть первые разрешения на эксгумацию польских захоронений в Украине. 
  • 31 августа во время визита в Польшу Зеленский сообщил, что готов разблокировать проведение поисковых работ в Украине. "А польская сторона приведет в порядок украинские места памяти в Польше", - добавил Зеленский по итогам встречи с Дудой.
  • 27 сентября стало известно, что Украина разрешила Польше проводить эксгумационные работы.

Читайте также: Польша попросит разрешения на создание польских кладбищ в Украине

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Владимир Зеленский Украина польша анджей дуда симон петлюра эксгумация историческое прошлое
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