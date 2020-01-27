Анджей Дуда: Петлюра и польские солдаты боролись за одно дело

Владимир Зеленский и Анджей Дуда (Фото: пресс-служба президента Польши)

Президент Польши Анджей Дуда считает, что глава Директории УНР Симон Петлюра и польские солдаты боролись за одно дело - то есть против большевиков. Об этом он сказал на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.

Он предложил Зеленскому совместно увековечить память польских и украинских солдат, боровшихся в 1920-х годах с наступлением большевиков. "Это хороший элемент нашей общей истории, и я предложил господину президенту увековечить эту память", - сказал он.

Президентам Украины и Польши в ходе сегодняшней встречи удалось снизить "градус эмоций вокруг совместного трагичного прошлого", заявил Зеленский. Он напомнил, что ранее Украина разблокировала мораторий на поисково-эксгумационные работы, польские эксперты уже провели первые раскопки во Львовской области. По его словам, следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной украинской могилы на горе Монастырь и взятие ее под защиту.

министр иностранных дел Украины заявил, что есть первые разрешения на эксгумацию польских захоронений в Украине. В октябре 2019 года Вадим Пристайко заявил, что

31 августа во время визита в Польшу Зеленский сообщил, что готов разблокировать проведение поисковых работ в Украине. "А польская сторона приведет в порядок украинские места памяти в Польше", - добавил Зеленский по итогам встречи с Дудой .

Зеленский Дудой 27 сентября стало известно, что Украина разрешила Польше проводить эксгумационные работы.

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