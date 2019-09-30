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Польша попросит разрешения на создание польских кладбищ в Украине

Польша попросит разрешения на создание польских кладбищ в Украине - Фото
Кшиштоф Швагжик (Фото: скриншот из видео Telewizja Republika/Youtube)
30.09.2019, 14:45

В Украине могут быть сотни или даже тысячи мест захоронений поляков

Вице-глава польского Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик надеется, что Польша получит от Украины согласие на сооружение кладбищ, где можно будет захоронить найденные останки поляков. Об этом сообщает Польское радио.

Поиск польских захоронений на территории Украины и проведение эксгумации будет большим вызовом, заявил он.

По его словам, в данный момент Польша получает разрешение на начало работ в десятках мест, где захоронены поляки, погибшие во время оккупации части Польши СССР в 1939 году и в 1943-44 годах на Волыни, а в целом речь идет о сотнях, или даже тысячах захоронений.

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польша кладбище эксгумация Кшиштоф Швагжик
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