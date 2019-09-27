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Украина разрешила Польше проводить эксгумационные работы

Украина разрешила Польше проводить эксгумационные работы - Фото
Василий Боднар (Фото: скриншот из видео Радіо Свобода/Youtube)
27.09.2019, 16:04

Разблокировать поисковые работ в Украине для польских исследователей обещал президент Владимир Зеленский

Украина дала Польше официальное согласие на возобновление эксгумационных работ. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на заместителя главы МИД Украины Василия Боднара и посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого.

Поисково-эксгумационные работы будут проводиться совместно украинскими и польскими исследователями, после выполнения необходимых формальностей.

Польша сделала официальный запрос на возобновление эксгумации и поминовения польских граждан на территории Украины на прошлой неделе.

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Василий Боднар польша эксгумация
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