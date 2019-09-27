Украина разрешила Польше проводить эксгумационные работы

Украина дала Польше официальное согласие на возобновление эксгумационных работ. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на заместителя главы МИД Украины Василия Боднара и посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого.
Поисково-эксгумационные работы будут проводиться совместно украинскими и польскими исследователями, после выполнения необходимых формальностей.
Польша сделала официальный запрос на возобновление эксгумации и поминовения польских граждан на территории Украины на прошлой неделе.
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