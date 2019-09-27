Украина разрешила Польше проводить эксгумационные работы

Василий Боднар (Фото: скриншот из видео Радіо Свобода/Youtube)

Украина дала Польше официальное согласие на возобновление эксгумационных работ. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на заместителя главы МИД Украины Василия Боднара и посла Польши в Киеве Бартоша Цихоцкого.

Поисково-эксгумационные работы будут проводиться совместно украинскими и польскими исследователями, после выполнения необходимых формальностей.

Польша сделала официальный запрос на возобновление эксгумации и поминовения польских граждан на территории Украины на прошлой неделе.

31 августа во время визита в Польшу президент Владимир Зеленский сообщил, что готов разблокировать проведение поисковых работ в Украине. "А польская сторона приведет в порядок украинские места памяти в Польше", - добавил Зеленский по итогам встречи с Анджеем Дудой .

Владимир Зеленский Анджеем Дудой министр культуры, молодежи и спорта подтвердил, что скоро ограничения на поисково-эксгумационные работы для польской стороны будут сняты. 19 сентября Владимир Бородянский подтвердил, что скоро

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