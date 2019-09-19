Украина подтвердила снятие ограничений на эксгумацию для Польши

Владимир Бородянский и Бартош Цихоцкий (Фото: Facebook Владимир Бородянский)

Украина подтвреждает снятие ограничений на поисково-эксгумационные работы для польской стороны. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский по итогам встречи с послом Польши Бартошем Цихоцким.

В связи с этим, уточняет министр, он получил от дипломата письмо-обращение Польши о предоставлении соответствующих разрешений. И пообещал оперативно ответить на него.

"Разъяснил польской стороне процедуры, которые действуют в сфере проведения поисковых работ и призвал польскую сторону подать как можно быстрее документацию в соответствии с существующими процедурами для того, чтобы начать работы", - рассказал Бородянский.

И добавил: что надеется на тесное сотрудничество с Минкультом и Институтом национальной памяти Польши в вопросе восстановления украинских мест памяти на территории соседней страны.

31 августа во время визита в Польшу президент Владимир Зеленский сообщил, что готов разблокировать проведение поисковых работ в Украине. "А польская сторона приведет в порядок украинские места памяти в Польше", - добавил Зеленский по итогам встречи с Анджеем Дудой.

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