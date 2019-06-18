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18.06.2019, 18:03

Ученые, возможно, нашли захоронение тела Богдана Хмельницкого

Ученые, возможно, нашли захоронение тела Богдана Хмельницкого - Фото
Фото: vl.in.ua

Исследователи применили один из самых распространенных и проверенных в мировой практике геофизических методов

В Суботове Чигиринского района Черкасской области под Ильинской церковью ученые обнаружили геофизическую аномалию, которая может оказаться склепом, где похоронены гетман Богдан Хмельницкий и его сын. Об этом на своем сайте сообщает общественная организация Фонд Великий льох, которая занимается историческими поисками.

"В родовой церкви-усыпальнице георадары зафиксировали старинный склеп. Специалисты предполагают, что это захоронение гетмана, которое искали более 300 лет", - говорится в сообщении.

В организации говорят, что в научной экспедиции принимали участие авторитетные украинские ученые.

Кандидат геологических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории теоретической и прикладной геофизики Института геологии КНУ им. Шевченко Ксения Бондарь пояснила, что исследователи применили один из самых распространенных и проверенных в мировой практике геофизических методов - метод высокочастотных электромагнитных зондирований, или георадарный метод.

Ученые исследовали пространство под полом церкви на глубине более четырех метров. Раньше, отмечает Бондарь, не было возможности изучить подземное пространство на такой глубине, не разрушая его.

"По результатам обработки данных георадарного зондирования мы получили четкое трехмерное изображение аномалии в центральной части церкви. Ее геометрия и размеры (длина 3 м, ширина 1,3 м) соответствуют объектам, похожим на склеп", - сказала Бондарь.

Ранее пространство под Ильинской церковью уже исследовали ученые, однако они не опускались на глубину ниже 2 м, так как считалось, что в то время на глубине более 3 метров людей не хоронили.

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Теги: история, археология, захоронение, Богдан Хмельницкий
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