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Дуда подсказал Западу, как управиться с Россией "без винтовок, пушек и бомб"

25.01.2021, 08:27
Дуда подсказал Западу, как управиться с Россией
Анджей Дуда (фото — канцелярия президента Польши)

Нет другого мирного инструмента, чтобы заставить недоговороспособную Россию вернуться в русло международного права, кроме как продолжать давить ее санкциями. Так Financial Times заявил президент Польши Анджей Дуда.

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Он призвал Запад ужесточить ограничительные меры против РФ из-за ее агрессии против Украины, а также задержания российского оппозиционера Алексея Навального и репрессий режима против его симпатиков.

"Пока соблюдается международное право, войны нет. Если международное право нарушается, это всегда приводит к конфликту. Единственный способ сделать это без винтовок, пушек и бомб – при помощи санкций", – сказал Дуда.

По его мнению, эффективнее всего сейчас будет нацелить санкции на российский Газпром: "Если мы ограничим его функционирование на территории ЕС, особенно путем (пресечения) новых инвестиций, то уважение права там начнет продвигаться вперед, потому что это (санкции против Газпрома, – ред.) будет серьезным шагом в сфере экономических интересов России".

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Польский президент настаивает, что "Россия – не та страна, которой можно доверять или которая разделяет те же ценности и цели с точки зрения правил демократии, что и евроатлантические государства". Это страна, подчеркнул Дуда, которая "годами демонстрирует, что ее имперские амбиции вернулись".

Помимо этого, он заверил, что будет убеждать американского коллегу Джо Байдена усилить военный контингент США в Польше.

"Я был бы рад, если бы армия США переместила в Польшу даже больше объектов своей инфраструктуры, чем сейчас. Мы готовы принять армию США и создать необходимые условия для ее дислокации", – резюмировал Дуда.

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Евгений Пилипенко
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